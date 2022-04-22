«Укргазбанк» продає рубль за «шокуючим» курсом (фото)

Курс рубля пішов за курсом «русского воєнного корабля»

Український комерційний банк «Укргазбанк» продає національну російську валюту за відомим у всьому світі курсом. Саме у цьому напрямку пішов «русскій воєнний корабель», а тепер і російський рубль. У мобільному додатку банку у стрічці, де вказано курс валют, зазначається, що вартість рубля становить «х*й».

Водночас євро «Укргазбанк» продає 31,83 грн, а долар – за 29,25 грн.

Курс валют у додатку «Укргазбанку»

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс рубля стрімко обвалився. Місяць тому на чорному ринку РФ за один долар просили 250-300 рублів. За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, при поточному режимі санкцій курс рубля щодо долара до кінця року опуститься щонайменше до позначки 83 рублів за долар.

Відомо, що російська влада ввела низку обмежень на валютному ринку Росії. Попит на долар та євро істотно знизився як під тиском ЦБ РФ, так і через об'єктивні фактори.

21 квітня вартість рубля, за даними Investing, до долара коливалася в діапазоні 73,3-76,6, а закрилися торги на рівні 74,7 рубля за долар.

Нагадаємо, раніше експерти міжнародного рейтингового агентства Moody's спрогнозували: якщо до 4 травня Росія відмовиться провести виплати за державними облігаціями у твердій валюті замість рубля, на неї чекає дефолт. Окрім того, у Moody's наголосили, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів США.