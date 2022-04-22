Захисники голіруч зупинили безпілотник ворога (відео)

Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України

Підрозділи військ радіоелектронної боротьби ЗСУ приземлили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

На відео зафіксовано, як українські десантники знаходять підбитий БПЛА та забирають собі військовий трофей.

При чому зробили це у максимально ефектний спосіб ­– голіруч.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України показав відео зі збитим російським транспортно-бойовим вертольотом Мі-8. Екіпаж гвинтокрила згорів.

Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.