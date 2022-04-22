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    Захисники голіруч зупинили безпілотник ворога (відео)

    Сучасна техніка росіян не витримує жодної критики - Захисники голіруч зупинили безпілотник ворога (відео)
    Сучасна техніка росіян не витримує жодної критики
    скріншот з відео

    Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Підрозділи військ радіоелектронної боротьби ЗСУ приземлили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

    На відео зафіксовано, як українські десантники знаходять підбитий БПЛА та забирають собі військовий трофей.

    При чому зробили це у максимально ефектний спосіб ­– голіруч.

    Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України показав відео зі збитим російським транспортно-бойовим вертольотом Мі-8. Екіпаж гвинтокрила згорів.

    Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

    Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Захисники голіруч зупинили безпілотник ворога (відео)