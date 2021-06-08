У Києві розцвітають тюльпанові дерева (фото)

Субтропічні дерева мають пахучі квіти жовтогарячого кольору

У Сирецькому дендропарку в Києві починають квітувати тюльпанові дерева. Величезні дерева - одні із найстаріших у столиці реліктів, батьківщиною яких є Північна Америка.

Ліріодендрони вперше посадили на Сирці у 1952 році. Зараз їх п’ять. Родова назва означає «дерево-ліра». Так його «охрестили» за оригінальну форму листків, а тюльпановим – за пахучі квіти жовтогарячого кольору, які нагадують тюльпани.

«Наші ліріодендрони починають квітувати з верхівки крони, де найбільше сонця. Тому зараз, щоб помилуватися квітами, треба або бінокль або добру оптику у фотоапараті», – пояснили «Вечірньому Києву»у Сирецькому дендропарку.

Тюльпанові дерева найбільші медоноси із дерев субтропічного клімату. Хоча у ботсадах їх висаджують не через турботу про бджіл, а завдяки чудовому декоративному вигляду. А щороку у травні-червні, коли дерева цвітуть, то перетворюються на своєрідні центри паломництва.

У Києві ліріодендрони є у ботанчіних садах та парках. Так, у ботсаду Гришка помилуватися ними можна на ділянці магнолій (вони, до речі, найближчі родичі). Саджати їх на вулицях ботаніки не рекомендують, бо ці красені ростуть високими і гіллястими, тож найкраще виглядають на окремих галявинах паркових зон. Зокрема декілька саджанців у 2019-му році з’явилося у парку «Наталка».

До слова, найстаріше тюльпанове дерево Київщини росте у Ворзелі. Його посадили у 1914 році. І воно є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.

Як повідомлялося, у кінці травня в дендропарку на столичному Сирці зацвіла квітка із дивною назвою і дуже неприємним запахом – аморфофалюс або «диявольський язик».