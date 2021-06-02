Ураганний вітер повалив дерево в центрі Києва, наробивши шкоди (відео)

Під час падіння дерева обірвалися дроти лінії електромереж

Сьогодні, 2 червня, внаслідок сильного пориву вітру на бульварі Лесі Українки, 28Б в центрі Києва впало дерево. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Внаслідок падіння дерева обірвано дроти лінії електромереж та ушкоджено кілька автомобілів.

На місці очікуються на відповідні служби.

1 червня через погіршення погодних умов у столиці приспустили головний прапор України, встановлений на київських пагорбах.

За прогнозом синоптиків, у Києві 2 червня вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Очікується поривчастий вітер.

Найближче потепління синоптик Наталка Діденко анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.