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    Ураганний вітер повалив дерево в центрі Києва, наробивши шкоди (відео)

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    Внаслідок падіння дерева пошкоджено декілька автівок - Ураганний вітер повалив дерево в центрі Києва, наробивши шкоди (відео)
    Внаслідок падіння дерева пошкоджено декілька автівок
    Фото: скріншот відео

    Під час падіння дерева обірвалися дроти лінії електромереж

    Сьогодні, 2 червня, внаслідок сильного пориву вітру на бульварі Лесі Українки, 28Б в центрі Києва впало дерево. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Внаслідок падіння дерева обірвано дроти лінії електромереж та ушкоджено кілька автомобілів.

    На місці очікуються на відповідні служби.

    1 червня через погіршення погодних умов у столиці приспустили головний прапор України, встановлений на київських пагорбах.

    За прогнозом синоптиків, у Києві 2 червня вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

    Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Очікується поривчастий вітер.

    Найближче потепління синоптик Наталка Діденко анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ вітер негода
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    Ураганний вітер повалив дерево в центрі Києва, наробивши шкоди (відео)