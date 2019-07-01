Надсучасний дитячий садок з зеленим дахом у В'єтнамі. Фотогалерея



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Діти мають можливість самовиражатися і вчитися новому в ігровій обстановці

Архітектурне бюро KIENTRUC O спроектувало дитячий садочок в місті Бенче, В'єтнам. Працюючи над проектом, автори приділили особливу увагу контексту, щоб будівля добре вписалася в навколишнє середовище і доповнила його.

Помірний клімат дозволив створити традиційно відкриті простори, що ввібрали красу місцевості. Діти отримали можливість самовиражатися і вчитися новому в ігровій обстановці.

У головній частині будівлі спроектовані класні кімнати, з'єднані великим багатофункціональним залом для проведення різних освітніх заходів з похилим блоком з ігровим майданчиком на зеленому дасі.