На Львівщині поліція дві доби шукала 14-річну дівчину, котру викрав педофіл



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Аброськін наголосив, що наразі триває розслідуванння

До пошуків дитини залучили сотню поліцейських, - Аброськін

У Львівській області 37-річний чоловік викрав 14-річну дівчину. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Амброськін на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Львівщині до правоохоронців звернулись батьки зниклої дівчинки. Вони повідомили, що їх донька загадково зникла.

До пошуків дитини залучили сотню поліцейських. Дівчинку знайшли на другу добу.

Відомо, що із дівчиною постійно був її знайомий 37-річний чоловік. Дитина розповіла, що він регулярно займався з нею сексом.

Аброськін наголосив, що наразі триває розслідуванння. Також додав, що варто посилювати покарання для таких злочинів, а «закон #6607 про посилення покарання відносно злочинців, які вчиняють статеві злочини відносно дітей, щодо ведення реєстру цих злочинців, ми ж самого початку в законопроекті прописували саме відкритий реєстр та хімічну кастрація, не може попасти до залу ВР України вже другій рік поспіль».

Нагадаємо, на Закарпатті педофіл намагався зґвалтувати двох дівчаток.