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    На Вінниччині водій Geely збив дитину

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    На Вінниччині водій Geely збив дитину

    Хлопчик із переломом ноги госпіталізований

    У Ладижині, що на Вінниччині, сталася ДТП за участі автомобіля «Geely» та неповнолітнього велосипедиста. В результаті аварії 9-річний хлопчик із переломом ноги госпіталізований до районної лікарні.

    Аварія сталась близько 09.30 години.

    Попередньо встановлено, що 57-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Geely», допустив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Потерпілий раптово почав переїджати проїздну частину дороги.

    Внаслідок аварії 9-річний хлопчик з переломом лівої ноги госпіталізований. Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Водій освідуваний, він тверезий.

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

    Джерело: vinnitsa.info

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