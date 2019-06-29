На Вінниччині водій Geely збив дитину



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Хлопчик із переломом ноги госпіталізований

У Ладижині, що на Вінниччині, сталася ДТП за участі автомобіля «Geely» та неповнолітнього велосипедиста. В результаті аварії 9-річний хлопчик із переломом ноги госпіталізований до районної лікарні.

Аварія сталась близько 09.30 години.

Попередньо встановлено, що 57-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Geely», допустив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Потерпілий раптово почав переїджати проїздну частину дороги.

Внаслідок аварії 9-річний хлопчик з переломом лівої ноги госпіталізований. Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Водій освідуваний, він тверезий.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

Джерело: vinnitsa.info