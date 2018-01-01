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    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни

    «Головне – це те, що жителі Північної Кореї теплі люди, дуже цікаві до відвідувачів і дуже щедрі, навіть попри те, що у них самих майже нічого немає»
    Фотограф Ерік Лаффорг – один зі небагатьох, кому вдалося побачити реальну Північну Корею. [GALLERY_BLOCK] З 2008 року він їздив у КНДР 6 разів. Частиною своїх фото він поділився з Bored Panda. Завдяки цифровим картам пам'яті йому вдалося зберегти фото, які влада наказала видалити. [READ_MORE] Він зняв тисячі фото,
    • Сьогодні, 11:01
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    Життя в КНДР
    Фото: Ерік Лаффорг
    Життя в КНДР

    «Головне – це те, що жителі Північної Кореї теплі люди, дуже цікаві до відвідувачів і дуже щедрі, навіть попри те, що у них самих майже нічого немає»

    Фотограф Ерік Лаффорг – один зі небагатьох, кому вдалося побачити реальну Північну Корею.

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    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
    Фото: Ерік Лаффорг

    З 2008 року він їздив у КНДР 6 разів. Частиною своїх фото він поділився з Bored Panda.

    Завдяки цифровим картам пам'яті йому вдалося зберегти фото, які влада наказала видалити.

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    Він зняв тисячі фото, показуючи щоденне життя мешканців і чиновників.

    2012 року влада КНДР побачила його секретно відзняті фото в онлайні. Вони вимагали видалити знімки. Фотограф відмовився, тому влада заборонила йому в'їзд до країни.

    «Головне – це те, що жителі Північної Кореї теплі люди, дуже цікаві до відвідувачів і дуже щедрі, навіть попри те, що у них самих майже нічого немає», - описує фотограф.

    Джерело: Gazeta.ua

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