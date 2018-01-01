Нелегальні фото Північної Кореї, які зображують жахи повсякденного життя країни
- Сьогодні, 11:01
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Фото: Ерік Лаффорг
Життя в КНДР
«Головне – це те, що жителі Північної Кореї теплі люди, дуже цікаві до відвідувачів і дуже щедрі, навіть попри те, що у них самих майже нічого немає»
Фотограф Ерік Лаффорг – один зі небагатьох, кому вдалося побачити реальну Північну Корею.
З 2008 року він їздив у КНДР 6 разів. Частиною своїх фото він поділився з Bored Panda.
Завдяки цифровим картам пам'яті йому вдалося зберегти фото, які влада наказала видалити.
Він зняв тисячі фото, показуючи щоденне життя мешканців і чиновників.
2012 року влада КНДР побачила його секретно відзняті фото в онлайні. Вони вимагали видалити знімки. Фотограф відмовився, тому влада заборонила йому в'їзд до країни.«Головне – це те, що жителі Північної Кореї теплі люди, дуже цікаві до відвідувачів і дуже щедрі, навіть попри те, що у них самих майже нічого немає», - описує фотограф.
Джерело: Gazeta.ua