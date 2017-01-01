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    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу

    Про це місце досить багато відомо і найближчим часом воно швидше за все зникне з карти міста
    Залишаться лише фотографії і спогади. Дана місцевість була заснована близько 800 років тому і була звичайним селом. Згодом міські джунглі його поглинули і вийшло так, що село виявилася в самому центрі міста Гуанчжоу. [GALLERY_BLOCK] Природно, що влада почала намагатися її розселити. Але як змусити людей переїхати на околиці, коли вони живуть
    • Вчора, 11:49
    • Розсилка
    Rbnfq
    Rbnfq

    Про це місце досить багато відомо і найближчим часом воно швидше за все зникне з карти міста

    Залишаться лише фотографії і спогади. Дана місцевість була заснована близько 800 років тому і була звичайним селом. Згодом міські джунглі його поглинули і вийшло так, що село виявилася в самому центрі міста Гуанчжоу.

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    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу
    Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу

    Природно, що влада почала намагатися її розселити. Але як змусити людей переїхати на околиці, коли вони живуть в 10 хвилинах ходьби від Міжнародного фінансового центру? Їм обіцяли різні умови, але вони не вірять і продовжують жити там же, в нелюдських умовах ...

    Джерело: telegraf.com.ua

    Китай Азія
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