Нелюдські умови існування. Як виглядає життя в китайському місті Гуанчжоу

Про це місце досить багато відомо і найближчим часом воно швидше за все зникне з карти міста

Залишаться лише фотографії і спогади. Дана місцевість була заснована близько 800 років тому і була звичайним селом. Згодом міські джунглі його поглинули і вийшло так, що село виявилася в самому центрі міста Гуанчжоу. [GALLERY_BLOCK] Природно, що влада почала намагатися її розселити. Але як змусити людей переїхати на околиці, коли вони живуть



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Про це місце досить багато відомо і найближчим часом воно швидше за все зникне з карти міста

Залишаться лише фотографії і спогади. Дана місцевість була заснована близько 800 років тому і була звичайним селом. Згодом міські джунглі його поглинули і вийшло так, що село виявилася в самому центрі міста Гуанчжоу.

Природно, що влада почала намагатися її розселити. Але як змусити людей переїхати на околиці, коли вони живуть в 10 хвилинах ходьби від Міжнародного фінансового центру? Їм обіцяли різні умови, але вони не вірять і продовжують жити там же, в нелюдських умовах ...

Джерело: telegraf.com.ua