Неймовірна чорно-біла столиця Франції. Як виглядав Париж у 1955 році



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Париж 1950-х років

Фотограф-аматор зробив вуличні знімки в столиці Франції наприкінці липня 1955 року

Алан – колишній інженер-хімік, письменник і фотограф-аматор з Лондона. Ці чорно-білі фотографії він зробив у Парижі в середині минулого століття.

На знімках Алана закарбувалися пам'ятки, вітрини магазинів, перехожі, вуличні художники, відвідувачі кафе, жандарми, автомобілі – все, що можна було зустріти, гуляючи містом.