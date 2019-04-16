Власник футбольного клубу пожертвує 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері
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Франсуа-Анрі Піно
Le Figaro
Такі кошти виділить власник «Ренна» Франсуа-Анрі Піно
Один з найбагатших підприємців Франції, власник футбольного клубу «Ренн» Франсуа-Анрі Піно пожертвує 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері, що згорів напередодні.
«Мій батько та я вирішили виділити 100 мільйонів євро на повне відновлення собору», - передає слова Піно-молодшого Le Figaro.
Родина Піно володіє відомими брендами Gucci, Yves Saint Laurent та Alexander McQueen.
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