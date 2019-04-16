  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Власник футбольного клубу пожертвує 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері

    • Розсилка
    Франсуа-Анрі Піно&nbsp; - Власник футбольного клубу пожертвує 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері
    Франсуа-Анрі Піно 
    Le Figaro

    Такі кошти виділить власник «Ренна» Франсуа-Анрі Піно

    Один з найбагатших підприємців Франції, власник футбольного клубу «Ренн» Франсуа-Анрі Піно пожертвує 100 мільйонів євро на відновлення собору Паризької Богоматері, що згорів напередодні.

    «Мій батько та я вирішили виділити 100 мільйонів євро на повне відновлення собору», - передає слова Піно-молодшого Le Figaro.

    Родина Піно володіє відомими брендами Gucci, Yves Saint Laurent та Alexander McQueen.

     Читайте також: «Серце болить від цієї трагедії»: видатні спортсмени тужать за Нотр-Дам-де-Парі (фото)
    Читайте також
    пожежа трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ