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    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея

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    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея

    Власники і орендарі цих будинків мають можливість жити далеко від міської метушнечі, а архітектура буквально зобов'язує їх тісніше спілкуватися один з одним

    У світі є багато міських просторів, які сплановані так, що відбирає мову. «Місто садів» в Данії - одне з таких місць. Селище розташоване недалеко від столиці країни Копенгагена, і це дійсно унікальне містечко.

    Селище поділене на кола, всередині кожного з яких розташовується більше 10 будинків з ділянками-секторами. У центрі - площа-парковка. З кожного кола є виїзд на загальну трасу. Одна від одної ділянки відокремлені живим парканом.

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    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея
    Неймовірне «місто садів» в Данії. Фотогалерея

    Власники і орендарі будинків мають можливість жити далеко від міської метушнечі, а архітектура буквально зобов'язує їх тісніше спілкуватися один з одним. Аерозйомка «міста садів» заворожує.

    Джерело: trinixy.ru

    Данія місто архітектура
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