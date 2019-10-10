У Вінниці побільшає об’єктів з «розумними» звуковими маячками



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Об’єкти з «розумними» звуковими маячками дозволять незрячим людям краще орієнтуватись у просторі

У Хабі «Місто змістів» відбулась презентація «розумних» звукових маячків для незрячих системи «Mobilis - УТОС». Такі пристрої планують розмістити на дверях певних соціально важливих будівель, громадського транспорту, світлофорних об’єктів. Це підвищить доступність міського простору для незрячих людей. Система звукової навігації Mobilis – це повністю українська розробка, яка виготовляється у Вінниці. Маячки активуватимуться завдяки використанню невеличкого пульта або смартфону зі спеціальним безкоштовним додатком «Moiblis Go». Маяк подаватиме звуковий сигнал, який дозволятиме людині із обмеженим зором знайти локацію. Цей сигнал діятиме протягом обмеженого часу, тому не заважатиме іншим людям. А через мобільний озвучуватиметься інформація про час роботи закладу, телефон контактної людини, кількість сходинок, з якого боку поручні, чи автоматичні двері тощо.

Вінницьке підприємство незрячих ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» спільно з компанією «Українські кібернетичні розробки» та Вінницькою лабораторією «Mobilis» сформували пропозицію щодо встановлення інтелектуальних звукових маячків системи «Mobilis - УТОС» на об’єктах міської інфраструктури (будівлі та світлофорні об’єкти) та міському транспорті.

Команда Вінницької міської ради на чолі з міським головою Сергієм Моргуновим підтримали ініціативу підприємства, адже нині активно розвивається доступність міського простору та триває робота над розвитком соціального підприємництва у Вінниці. На першому етапі співпраці вирішили влаштувати публічну презентацію української розробки. Надалі буде розглянута можливість встановлення маячків на різних комунальних закладах міста.

«Сьогоднішня презентація відбувається за дорученням міського голови Сергія Моргунова. Ми неодноразово зустрічались з представниками ПОГ «Вінницьке УВП УТОС», директором цього закладу Костянтином Ільніцьким та розмовляли про розробки, які покращують життя незрячих вінничан та впроваджуються безпосередньо підприємством. А зараз про ці розробки розкажуть представникам комунальних закладів та підприємств, до яких мають широкий доступ різні категорії населення. Ці «розумні» звукові маячки допомагатимуть у повсякденному житті людям з порушенням зору знаходити необхідні їм об’єкти, – каже директор департаменту економіки і інвестицій міської ради Віталій Погосян. – До речі, ми плануємо розпочинати разом з нашими канадськими партнерами «ПРОМІС» розробляти програму по соціальному підприємництву. Співпраця щодо встановлення маячків може бути першим кроком від міської ради до початку соціального підприємництва, адже їх виробляють на підприємстві, де працюють люди з інвалідністю. Ці маячки повністю розроблені у Вінниці. Це унікальна вінницька розробка, яка сьогодні вже проходить міжнародну сертифікацію і цікава в інших країнах».

Система звукової навігації Mobilis – це повністю українська розробка, яка призначена для допомоги у пошуку локацій (в першу чергу – дверей будівель, дверей громадського транспорту, світлофорів) людям із обмеженим зором. Головним елементом системи є звуковий маяк, що розміщений на об’єкті (наприклад над дверима будівлі). Маяк подає періодичний звуковий сигнал, який дозволяє людині із обмеженим зором (користувачу системи) знайти локацію, наприклад, вхід до будівлі.

«Це «розумний» маячок, він працює не постійно а лише коли в зоні його дії з’являється незряча людина з активатором або програма на смартфоні. Тому звук, який видає маячок, не заважатиме жителям міста, але він буде не постійним, а людина з інвалідністю може доступно зайти в приміщення. Вже два роки подібні маячки встановлені біля входу до міської ради як пробний проєкт. Вони зарекомендували себе досить добре. Цей маяк може давати інформацію на смартфон, наприклад, час роботи офісу, телефон контактної людини, кількість сходинок, з якого боку перила, чи автоматичні двері, в який бік відкриваються тощо. Для незрячої людини це дуже важлива інформація. Наша організація працює не лише по Вінниці, ми співпрацюємо з Києвом, Хмельницьким, Івано-Франківським та закордоном, зацікавилась Польща та Чехія», – каже директор ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» Костянтин Ільніцький.

Розробником є приватна науково дослідна лабораторія «Mobilis», що займається винаходами у сфері штучного інтелекту, робототехніки, електроніки та розумними пристроями для покращення життя людей із обмеженими можливостями. Зокрема, лабораторія розробляє проекти з впровадження розумного електричного інвалідного візка із функцією автопілота, принтер шрифтом Брайля на базі 3D принтера (on-line конвертер тексту в шрифт Брайля, системи друку шрифтом Брайля на пластику на базі 3Д принтера).

«Наша лабораторія працює в напрямку розробки засобів реабілітації людей з особливими потребами. Ми є лабораторією робототехніки та штучного інтелекту. У незрячих людей існує потреба у системі звукової навігації. Вивчаючи цей напрямок, було зрозумілим, що звукові маячки звичайного типу створюють акустичне забруднення, тобто постійний шум, що заважає оточуючим та призводить до конфліктів. Тому була ідея розробити систему, яка б могла працювати і не заважати оточуючим. Таким чином було розроблено звуковий маяк, який працює лише тоді, коли до нього наближається незряча людина. Активується маленьким кишеньковим пристроєм активатором або безкоштовною програмою на смартфоні. Ми розробили повний спектр засобів для такої системи навігації: для будівель, транспорту та озвучення світлофорних переходів. Завдяки звуковому сигналу незряча людина може з точністю до 5 градусів визначити напрямок свого руху та знайти двері. А звичайна система навігації, яка використовується у смартфонах, має точність у 5-10 метрів. Для того, щоб дійти до об’єкту цього вистачає», – розповів технічний директор компанії «Українські кібернетичні розробки» вінницької лабораторії Mobilis Сергій Агєєв.