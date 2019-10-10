Підсиливши свою команду колишнім гумористом, Кличко обіцяє Генплан Києва до кінця року



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Мер Києва Віталій Кличко назвав строки презентації Генплану розвитку міста Фото: Пресслужба мера Києва

Київ працює над Генпланом свого розвитку у співпраці з Лейпцигом

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Генплан розвитку Києва має бути презентований до кінця 2019 року.

«До кінця цього року», - сказав він в ефірі Радіо НВ, відповідаючи на питання, коли це може статися.

Кличко розповів, що Київ працює над Генеральним планом свого розвитку у співпраці з Лейпцигом. За його словами, Генплан Києва має бути прийнятий після презентації та громадського обговорення.

Нагадаємо, у вересні Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. У минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007). Також він відомий, як людина, яка, зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity

Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.

«Він тепер є моїм радником, а практично - одним із заступників. З широкими повноваженнями і серйозними завданнями», - сказав мер.

Тоді ж Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

За словами мера, Спасибко втілив чимало успішних і знакових для міста проектів. Але є важливі питання, гостроту яких подолати не вдалося. І роботу над якими потрібно зробити значно ефективнішою. Це підготовка та ухвалення Генплану міста, питання архітектури та містобудування, детальних планів територій.