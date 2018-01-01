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    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото

    Софі дуже пластична і її розтяжка просто шокує. Те, що робить дівчинка, змушує відкрити рот!
    Софі Доссі, не зважаючи на свій юний вік, вже стала всесвітньо відомою і дуже популярною. Таку славу вона здобула завдяки своєму унікальному тілу, яке гнеться на всі боки. Софі, яку називають найгнучкішою дівчинкою у світі, активно веде соцмережі і регулярно викладає записи нових трюків. На її YouTube підписано понад 80 тисяч осіб, на
    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка
    Софі Доссі
    Софі Доссі

    Софі дуже пластична і її розтяжка просто шокує. Те, що робить дівчинка, змушує відкрити рот!

    Софі Доссі, не зважаючи на свій юний вік, вже стала всесвітньо відомою і дуже популярною. Таку славу вона здобула завдяки своєму унікальному тілу, яке гнеться на всі боки.

    Софі, яку називають найгнучкішою дівчинкою у світі, активно веде соцмережі і регулярно викладає записи нових трюків. На її YouTube підписано понад 80 тисяч осіб, на інстаграм - понад 225 тисяч користувачів.

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    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото
    Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка. Фантастичні фото

    Софі, яка ще вчиться в школі, стверджує, що всім трюкам навчилася сама і ні разу не займалася з тренером. Захоплюватися акробатикою вона почала в 12 років після того, як побачила відеоролик з гімнастичними трюками.

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