Незвичайні картини, створені художниками з психічними розладами
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Картини, які створені психічно хворими людьми
Картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади
Людей творчості і психічно хворих доволі часто пов'язує нестандартне мислення. Саме таке мислення дозволяє першим створювати незвичайні картини, причому часом цей талант спостерігається і у других.
Давайте поглянемо на картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади.
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Джерело: telegraf.com.ua