Незвичайні картини, створені художниками з психічними розладами

Картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади

Людей творчості і психічно хворих доволі часто пов'язує нестандартне мислення. Саме таке мислення дозволяє першим створювати незвичайні картини, причому часом цей талант спостерігається і у других. Давайте поглянемо на картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Читайте також: Художниця створює



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Картини, які створені психічно хворими людьми

Картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади

Людей творчості і психічно хворих доволі часто пов'язує нестандартне мислення. Саме таке мислення дозволяє першим створювати незвичайні картини, причому часом цей талант спостерігається і у других.

Давайте поглянемо на картини, створені людьми, які страждають на психічні розлади.

Джерело: telegraf.com.ua