Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів

Мисткиня вигадує варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників

Художниця і кулінар Лінда Міллер Ніколсон, також відома під ніком saltyseattle, називає себе макаронним ніндзею. Багато хто вважає її Ральфом Лореном у світі пасти, а на кулінарному каналі Cooking Channel вона отримала репутацію Леді Гаги в світі їжі за її авангардні смаколики. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Створюючи макаронне мистецтво за



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Картина художниці і кулінара Лінди Міллер Ніколсон

Мисткиня вигадує варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників

Художниця і кулінар Лінда Міллер Ніколсон, також відома під ніком saltyseattle, називає себе макаронним ніндзею. Багато хто вважає її Ральфом Лореном у світі пасти, а на кулінарному каналі Cooking Channel вона отримала репутацію Леді Гаги в світі їжі за її авангардні смаколики.

Створюючи макаронне мистецтво за допомогою яскравих, веселкових барв, для отримання яких вона використовує лише натуральні інгредієнти, життєрадісна художниця вигадує всілякі варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників.

Джерело: telegraf.com.ua