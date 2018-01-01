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    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів

    Мисткиня вигадує варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників
    Художниця і кулінар Лінда Міллер Ніколсон, також відома під ніком saltyseattle, називає себе макаронним ніндзею. Багато хто вважає її Ральфом Лореном у світі пасти, а на кулінарному каналі Cooking Channel вона отримала репутацію Леді Гаги в світі їжі за її авангардні смаколики. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Створюючи макаронне мистецтво за
    • Сьогодні, 13:59
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    Картина художниці і кулінара Лінди Міллер Ніколсон
    Картина художниці і кулінара Лінди Міллер Ніколсон

    Мисткиня вигадує варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників

    Художниця і кулінар Лінда Міллер Ніколсон, також відома під ніком saltyseattle, називає себе макаронним ніндзею. Багато хто вважає її Ральфом Лореном у світі пасти, а на кулінарному каналі Cooking Channel вона отримала репутацію Леді Гаги в світі їжі за її авангардні смаколики.

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    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів
    Художниця створює неймовірні картини з пасти та макаронів

    Створюючи макаронне мистецтво за допомогою яскравих, веселкових барв, для отримання яких вона використовує лише натуральні інгредієнти, життєрадісна художниця вигадує всілякі варіації форм і забарвлень пасти, з якої інколи навіть відтворює картини відомих художників.

    Джерело: telegraf.com.ua

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