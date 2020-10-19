  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Останній трамвай. Як на Франківщині перевозять до церкви труну через гірську річку (фотофакт)

    • Розсилка
    Останній трамвай. Як на Франківщині перевозять до церкви труну через гірську річку (фотофакт)

    У Пістині на одному березі ріки – церква і цвинтар, на другому – більшість сільських осель

    Народний депутат України Володимир В'ятрович опублікував світлину так званого «останнього трамваю», яким в селі Пістинь (Івано-Франківська область) перевозять до церкви труну через гірську річку.

    Варто зазначити, що цій оригінальній канатній дорогу свого часу навіть був присвячений сюжет Голосу Америки.

    «У Пістині на одному березі ріки – церква і цвинтар, на другому – більшість сільських осель. Ріка досить широка, а дорога до підвісного мосту, а потім і до церкви – вузька. Не те що проїхати, пронести нею гріб неможливо. Тому збудували канатну переправу – нею труну з покійним переправляють через річку до церкви і на цвинтар», йшлося в матеріалі.

    Пі́стинь — село в Косівському районі Івано-Франківської області, на Гуцульщині. Розміщене на березі річки Пістиньки, правої притоки Пруту. Населення — близько 4000 осіб
    Володимир В'ятрович Івано-Франківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies