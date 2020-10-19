Останній трамвай. Як на Франківщині перевозять до церкви труну через гірську річку (фотофакт)



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У Пістині на одному березі ріки – церква і цвинтар, на другому – більшість сільських осель

Народний депутат України Володимир В'ятрович опублікував світлину так званого «останнього трамваю», яким в селі Пістинь (Івано-Франківська область) перевозять до церкви труну через гірську річку.

Варто зазначити, що цій оригінальній канатній дорогу свого часу навіть був присвячений сюжет Голосу Америки.

«У Пістині на одному березі ріки – церква і цвинтар, на другому – більшість сільських осель. Ріка досить широка, а дорога до підвісного мосту, а потім і до церкви – вузька. Не те що проїхати, пронести нею гріб неможливо. Тому збудували канатну переправу – нею труну з покійним переправляють через річку до церкви і на цвинтар», — йшлося в матеріалі.