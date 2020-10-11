На Івано-Франківщині авто зірвалося в урвище, двоє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці загинули двоє з чотирьох пасажирів, 31-річний мешканець Яремчого і 24-річний житель Чернівецької області Фото сектору комунікації поліції Івано-Франківщини

Водій автомобіля Volkswagen Touareg не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги

У Яремче, що на Прикарпатті, автомобіль зірвався в урвище, внаслідок чого двоє людей загинули і троє постраждали.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Як розповіли правоохоронці, аварія сталася на трасі Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів о 21:05 у суботу. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Touareg не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги і з’їхав в урвище.

Фото сектору комунікації поліції Івано-Франківщини

На місці загинули двоє з чотирьох пасажирів, 31-річний мешканець Яремчого і 24-річний житель Чернівецької області. Ще троє буковинців доправили у медзаклади: 27-річного водія з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки разом із 25-річним пасажиром, у якого струс головного мозку і політравма, – до Яремчанської лікарні, а 24-річного пасажира з переломом кісток черепа та іншими травмами – в обласну лікарню в Івано-Франківську.

У водія відібрано кров на аналіз щодо вмісту алкоголю.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

До слова, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

Як повідомлялося, на Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула.

Читайте також: