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    Політика

    Автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори (відео)

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    <p>У 2008 році Руслан Фармус під час зйомок одного з випусків новин&nbsp;почав матюкатися через несправний суфлер</p> - Автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори (відео)

    У 2008 році Руслан Фармус під час зйомок одного з випусків новин почав матюкатися через несправний суфлер

    Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької тергромади

    Заступник генерального директора Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької територіальної громади на Прикарпатті від партії «Батьківщина».

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше Фармус займав пост заступника голови Тисменицької райдержадміністрації, а також заступника голови Тисменицької райради.

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    Зазначимо, що Руслан Фармус став відомий завдяки роботі диктором телерадіокомпанії «3-Студія». У 2008 році популярним стало відео зі зйомок одного з випусків новин з Фармусом, під час якого він почав матюкатися через несправний суфлер.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика

    Нагадаємо, телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів».

    До слова, колишній боксер В’ячеслав Узелков годував виборців кашею. Поліція завела кримінальну справу.

    Батьківщина телебачення Івано-Франківщина політика журналіст
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