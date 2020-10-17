Автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори (відео)
У 2008 році Руслан Фармус під час зйомок одного з випусків новин почав матюкатися через несправний суфлер
Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької тергромади
Заступник генерального директора Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької територіальної громади на Прикарпатті від партії «Батьківщина».
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Раніше Фармус займав пост заступника голови Тисменицької райдержадміністрації, а також заступника голови Тисменицької райради.
Зазначимо, що Руслан Фармус став відомий завдяки роботі диктором телерадіокомпанії «3-Студія». У 2008 році популярним стало відео зі зйомок одного з випусків новин з Фармусом, під час якого він почав матюкатися через несправний суфлер.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Нагадаємо, телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів».
До слова, колишній боксер В’ячеслав Узелков годував виборців кашею. Поліція завела кримінальну справу.