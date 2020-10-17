Автор відомого нецензурного мему про степлер йде на вибори (відео)



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У 2008 році Руслан Фармус під час зйомок одного з випусків новин почав матюкатися через несправний суфлер

Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької тергромади

Заступник генерального директора Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» Руслан Фармус балотується на пост голови Тисменицької територіальної громади на Прикарпатті від партії «Батьківщина».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Фармус займав пост заступника голови Тисменицької райдержадміністрації, а також заступника голови Тисменицької райради.

Зазначимо, що Руслан Фармус став відомий завдяки роботі диктором телерадіокомпанії «3-Студія». У 2008 році популярним стало відео зі зйомок одного з випусків новин з Фармусом, під час якого він почав матюкатися через несправний суфлер.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

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