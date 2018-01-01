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    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії

    «Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло»
    Російський блогер Олександр Бєлєнький показав як зараз виглядає Південна Осетія. Фоторепортаж з колишньої зони конфлікту чоловік виклав у своєму Живому журналі. «Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло. «Гаряча точка» згасла, але не забута. Я проїхав через кілька таких поселень,
    • Сьогодні, 11:05
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    «Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло»

    Російський блогер Олександр Бєлєнький показав як зараз виглядає Південна Осетія. Фоторепортаж з колишньої зони конфлікту чоловік виклав у своєму Живому журналі.

    «Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло. «Гаряча точка» згасла, але не забута. Я проїхав через кілька таких поселень, щоб глянути, що в них сьогодні відбувається. Етнічних грузинських сіл сьогодні не існує. Тільки руїни будинків стоять уздовж доріг. Жителі грузинських сіл втікали на підконтрольну Тбілісі територію і не можуть повернутися назад. Осетини не поспішають займати їх будинки», - написав Бєлєнький.

    Блогер відзняв згорілі покинуті будинки, залишки розстріляних автомобілів, покинуті господарства.

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    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії
    Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії

    Грузинсько-осетинський конфлікт у добу розпаду СРСР був спровокований рішенням Південноосетинської обласної ради про перетворення її на автономну республіку у складі Грузії 10 листопада 1989 р. Наступного дня грузинський парламент скасував це рішення. Непорозуміння між місцевими елітами призвели до конфлікту та проголошення незалежності у Південній Осетії у 1992 році.

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    Загострення ситуації на кордоні між автономією та Грузією почалося наприкінці липня та на початку серпня 2008 року. Кожна із сторін звинувачувала іншу у початку військових дій. Значне погіршення відбулося 1 серпня, коли в результаті терористичного акту були поранені шестеро грузинських поліцейських. У відповідь на постійні численні провокації з боку Південної Осетії, включаючи артилерійські обстріли 6–7 серпня грузинських сіл, Грузія розпочала масштабні бойові дії. Південна Осетія за підтримки РФ до конфлікту почала евакуацію цивільного населення з Цхінвалі — було евакуйовано близько 2,5 тисяч людей.

    8 серпня року тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, а пізніше і президент Дмитро Медвєдєв засудили вторгнення Грузії в Південну Осетію. Вже о 10 годині ранку за місцевим часом того ж дня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля міст Цхінвалі та Горі. Втім ще 7 серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії. 26 серпня Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, відповідний указ видав президент Дмитро Медведєв.

    За даними ООН з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тис. людей опинилися біженцями. З них з Південної Осетії 30 тис. біженців були доставлені до Північної Осетії, 15 тис. евакуювалися до Грузії і більш ніж 70 тис. залишили Горі та навколишні села.

    Джерело: Gazeta.ua

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