Пекло, створене Росією. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії

«Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло»

Російський блогер Олександр Бєлєнький показав як зараз виглядає Південна Осетія. Фоторепортаж з колишньої зони конфлікту чоловік виклав у своєму Живому журналі. «Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло. «Гаряча точка» згасла, але не забута. Я проїхав через кілька таких поселень,



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«Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло»

Російський блогер Олександр Бєлєнький показав як зараз виглядає Південна Осетія. Фоторепортаж з колишньої зони конфлікту чоловік виклав у своєму Живому журналі.

«Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло. «Гаряча точка» згасла, але не забута. Я проїхав через кілька таких поселень, щоб глянути, що в них сьогодні відбувається. Етнічних грузинських сіл сьогодні не існує. Тільки руїни будинків стоять уздовж доріг. Жителі грузинських сіл втікали на підконтрольну Тбілісі територію і не можуть повернутися назад. Осетини не поспішають займати їх будинки», - написав Бєлєнький.

Блогер відзняв згорілі покинуті будинки, залишки розстріляних автомобілів, покинуті господарства.

Грузинсько-осетинський конфлікт у добу розпаду СРСР був спровокований рішенням Південноосетинської обласної ради про перетворення її на автономну республіку у складі Грузії 10 листопада 1989 р. Наступного дня грузинський парламент скасував це рішення. Непорозуміння між місцевими елітами призвели до конфлікту та проголошення незалежності у Південній Осетії у 1992 році.

Загострення ситуації на кордоні між автономією та Грузією почалося наприкінці липня та на початку серпня 2008 року. Кожна із сторін звинувачувала іншу у початку військових дій. Значне погіршення відбулося 1 серпня, коли в результаті терористичного акту були поранені шестеро грузинських поліцейських. У відповідь на постійні численні провокації з боку Південної Осетії, включаючи артилерійські обстріли 6–7 серпня грузинських сіл, Грузія розпочала масштабні бойові дії. Південна Осетія за підтримки РФ до конфлікту почала евакуацію цивільного населення з Цхінвалі — було евакуйовано близько 2,5 тисяч людей.

8 серпня року тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, а пізніше і президент Дмитро Медвєдєв засудили вторгнення Грузії в Південну Осетію. Вже о 10 годині ранку за місцевим часом того ж дня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля міст Цхінвалі та Горі. Втім ще 7 серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії. 26 серпня Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, відповідний указ видав президент Дмитро Медведєв.

За даними ООН з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тис. людей опинилися біженцями. З них з Південної Осетії 30 тис. біженців були доставлені до Північної Осетії, 15 тис. евакуювалися до Грузії і більш ніж 70 тис. залишили Горі та навколишні села.

Джерело: Gazeta.ua