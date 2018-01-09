Соліст Львівського театру опери та балету підозрюється у сепаратизмі

Микола Санжаревський потрапив до списку «Чистилища» на сайті «Миротворець»

Соліст Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Микола Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» та поширенні інформації, що може розцінюватися, як посягання на територіальну цілісність України. У театрі проведуть службове розслідування у зв’язку із



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Микола Санжаревський

Микола Санжаревський потрапив до списку «Чистилища» на сайті «Миротворець»

Соліст Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Микола Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» та поширенні інформації, що може розцінюватися, як посягання на територіальну цілісність України.

У театрі проведуть службове розслідування у зв’язку із антиукраїнськими поглядами Санжаревського, повідомляє Львівський портал.

Інформацію про сепаратистські погляди соліста оприлюднила журналістка з Одеси Олена Добровольська. Вона опублікувала скріни зі сторінок Санжаревського у соцмережах, де видно, що він поширює інформацію антиукраїнського характеру та підтримує окупантів на Донбасі.

Окрім того, Санжаревський потрапив до списку «Чистилища» на сайті «Миротворець».

Микола Санжаревський – соліст балету в Львівській опері. Як йдеться на офіційному сайті Львівського оперного театру, серед його найвідоміших партій є Квазімодо з «Есмеральди», Блазень з «Лебединого озера», чорт та бог-творець зі «Сотворення світу» і не лише. Окрім того, Санжаревський виконував одну із партій у фольк-опері «Коли цвіте папороть», прем’єра якої нещодавно відбулась в Оперному. Окрім того, він є арт-директором у Львівській школі академічного та сучасного балету.