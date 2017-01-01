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    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років

    Фотограф Діра Венкатраман зробив низку знімків, які підкреслюють вражаючі зміни, що відбулися за останнє сторіччя в китайській історії
    Діра Венкатраман у вільний час захоплюється фотографією і багато мандрує. Нещодавно його осяяла думка вирушити в подорож не в просторі, а в часі. Він розшукав безліч фотографій, зроблених за останні 100 років у Китаї, а потім відвідав різні міста і постарався в точності відтворити ретро-кадри з тієї ж точки огляду і з тією же фокусною відстанню,
    • Сьогодні, 16:58
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    <span>як змінився Китай за останні 100 років</span>
    як змінився Китай за останні 100 років

    Фотограф Діра Венкатраман зробив низку знімків, які підкреслюють вражаючі зміни, що відбулися за останнє сторіччя в китайській історії

    Діра Венкатраман у вільний час захоплюється фотографією і багато мандрує. Нещодавно його осяяла думка вирушити в подорож не в просторі, а в часі. Він розшукав безліч фотографій, зроблених за останні 100 років у Китаї, а потім відвідав різні міста і постарався в точності відтворити ретро-кадри з тієї ж точки огляду і з тією же фокусною відстанню, щоб створити пару для старої фотографії у стилі «знайди відмінності».

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    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років
    Подорож у часі за допомогою фото: як змінився Китай за останні 100 років

    Зробити це не завжди вдавалося з легкістю. Іноді місце, потрібне для зйомки, виявлялося забудованим або недоступним з інших причин. Але Діра Венкатраман все ж зробив низку знімків, які підкреслюють вражаючі зміни, що відбулися за останнє сторіччя в китайській історії.

    Джерело: cameralabs.org

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