Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами

Ілюстратор дотепно висловився про спосіб життя сучасної людини

Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ. Часто об'єктами глузувань в його малюнках стають сімейні відносини, егоїзм, побутові ситуації і непорозуміння в суспільному житті. [GALLERY_BLOCK] Свої роботи автор викладає в Facеbook в профілі, який отримав назву The Realist.



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Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ

Ілюстратор дотепно висловився про спосіб життя сучасної людини

Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ. Часто об'єктами глузувань в його малюнках стають сімейні відносини, егоїзм, побутові ситуації і непорозуміння в суспільному житті.

Свої роботи автор викладає в Facеbook в профілі, який отримав назву The Realist.

Часто він насичує композиції своїх малюнків досить колючим гумором або ж вплітає в реалістичні зображення нотки сюрреалізму. Подібне поєднання породжує безліч провокацій, які викликають напружені обговорення в соціальних мережах.