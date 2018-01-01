Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
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Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ
Ілюстратор дотепно висловився про спосіб життя сучасної людини
Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ. Часто об'єктами глузувань в його малюнках стають сімейні відносини, егоїзм, побутові ситуації і непорозуміння в суспільному житті.
Свої роботи автор викладає в Facеbook в профілі, який отримав назву The Realist.
Часто він насичує композиції своїх малюнків досить колючим гумором або ж вплітає в реалістичні зображення нотки сюрреалізму. Подібне поєднання породжує безліч провокацій, які викликають напружені обговорення в соціальних мережах.