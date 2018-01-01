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    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами

    Ілюстратор дотепно висловився про спосіб життя сучасної людини
    Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ. Часто об'єктами глузувань в його малюнках стають сімейні відносини, егоїзм, побутові ситуації і непорозуміння в суспільному житті. [GALLERY_BLOCK] Свої роботи автор викладає в Facеbook в профілі, який отримав назву The Realist.
    • Сьогодні, 14:54
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    Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ
    Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ

    Ілюстратор дотепно висловився про спосіб життя сучасної людини

    Ізраїльський ілюстратор Асаф Ханука прославився завдяки своїм гострим коміксами і карикатурам на сучасний світ. Часто об'єктами глузувань в його малюнках стають сімейні відносини, егоїзм, побутові ситуації і непорозуміння в суспільному житті.

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    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами
    Неймовірні філософські карикатури, над сенсом яких можна думати годинами

    Свої роботи автор викладає в Facеbook в профілі, який отримав назву The Realist.

    Часто він насичує композиції своїх малюнків досить колючим гумором або ж вплітає в реалістичні зображення нотки сюрреалізму. Подібне поєднання породжує безліч провокацій, які викликають напружені обговорення в соціальних мережах.

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