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    Британія відмовилася зняти санкції з РФ за розблокування українських портів

    Інші чорноморські країни можуть супроводжувати постачання зерна - Британія відмовилася зняти санкції з РФ за розблокування українських портів
    Інші чорноморські країни можуть супроводжувати постачання зерна
    ілюстративне фото

    Воллес закликав Росію припинити блокувати експорт зерна з України

    Велика Британія не планує знімати санкції з Російської Федерації в обмін на розблокування українських портів з зерном.

    Водночас Велика Британія закликала дозволити експорт зерна з України, повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Бена Воллеса.

    За його словами, Росія повинна «робити правильні речі». Він закликав її припинити блокувати експорт зерна з України, аби допомогти країнам, де може розвинутись голод.

    Воллес зробив припущення, що інші чорноморські країни можуть супроводжувати постачання зерна.

    Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

    Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

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    Теги: росія окупанти санкції експорт армія війна пшениця Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія відмовилася зняти санкції з РФ за розблокування українських портів