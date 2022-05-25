Британія відмовилася зняти санкції з РФ за розблокування українських портів

Воллес закликав Росію припинити блокувати експорт зерна з України

Велика Британія не планує знімати санкції з Російської Федерації в обмін на розблокування українських портів з зерном.

Водночас Велика Британія закликала дозволити експорт зерна з України, повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Бена Воллеса.

За його словами, Росія повинна «робити правильні речі». Він закликав її припинити блокувати експорт зерна з України, аби допомогти країнам, де може розвинутись голод.

Воллес зробив припущення, що інші чорноморські країни можуть супроводжувати постачання зерна.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.