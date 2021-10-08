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    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)

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    Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці &laquo;Свободу Міші&raquo;. Після цього сталися сутички - Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці «Свободу Міші». Після цього сталися сутички
    фото: ekhokavkaza.com

    Прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними

    У Грузії біля руставської в'язниці прихильники Михайла Саакашвілі провели акцію протесту, яка переросла у сутички з поліцією. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

    Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці «Свободу Міші». Після цього сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями. У ході протесту затримали чотирьох осіб.

    Раніше прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними. Окремо планується велика акція в Тбілісі, але дата поки не названа.

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    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)
    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)

    До слова, Пенітенціарна служба Грузії звинуватила Саакашвілі в обмані.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Також затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадало, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: акція Михайло Саакашвілі бійка Грузія протест президент поліція
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    Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)