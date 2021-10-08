Прихильники Саакашвілі біля в'язниці влаштували сутички з поліцією (фото)

Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці «Свободу Міші». Після цього сталися сутички

Прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними

У Грузії біля руставської в'язниці прихильники Михайла Саакашвілі провели акцію протесту, яка переросла у сутички з поліцією. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці «Свободу Міші». Після цього сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями. У ході протесту затримали чотирьох осіб.

Раніше прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними. Окремо планується велика акція в Тбілісі, але дата поки не названа.

До слова, Пенітенціарна служба Грузії звинуватила Саакашвілі в обмані.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Також затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадало, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.