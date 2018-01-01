Разючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
- Сьогодні, 13:27
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Дитинство в різних країнах світу
Яким буває дитинство: знімки про життя дітей з різних куточків світуЦі приголомшливі кадри стали відомими через участь їхніх авторів у фіналі престижного фотоконкурсу Sony World Photography Awards 2017.
Судді відібрали дитячі фото серед величезної кількості робіт різних категорій, щоб показати шокуючу різницю умов, в яких змушені зростати діти в різних країнах.
Всі вони розповідають нам про те, наскільки різним може бути дитинство.
Джерело: telegraf.com.ua