Разючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу

Яким буває дитинство: знімки про життя дітей з різних куточків світу

Ці приголомшливі кадри стали відомими через участь їхніх авторів у фіналі престижного фотоконкурсу Sony World Photography Awards 2017. Судді відібрали дитячі фото серед величезної кількості робіт різних категорій, щоб показати шокуючу різницю умов, в яких змушені зростати діти в різних країнах. Всі вони розповідають нам про те, наскільки