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    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото

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    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Фото: ДСНС

    Собаки рятують сотні людей

    Державна служба з надзвичайних ситуацій започаткувала нову зворушливу та світлу традицію — дякувати рятувальним собакам за багаторічну вірність та здобутки у службі.

    «Мені важко підібрати слова, адже кожного разу, коли я згадую сиві морди та мудрі очі дев'ятьох наших чотирилапих рятувальників, яких ми урочисто провели на заслужений відпочинок, - мене охоплює невимовна туга та безмежна вдячність за їх неоціненну працю», - написав у Facebook голова відомства Микола Чечоткін.

    «Друзі, я впевнений, що ви мусите знати їх поіменно: Марджи, Бастер, Річард, Курт, Берімор, Норбі, Чегеваро, Алабама та Кріс. Вони — це той фундамент, на якому збудована наша кінологічна служба. Вони — це сотні врятованих людей та впевнене майбутнє для усієї країни», - відзначив він.

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    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото
    Рятувальники подякували службовим собакам за вірність: зворушливі фото

    Чечоткін заявив, що це була честь для нього бути свідком та учасником цієї визначної для ДСНС події.

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