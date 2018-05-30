Щорічні сирні перегони. Яскраві та неймовірні смішні фото з Великобританії

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Цього року переможцем став 30-річний військовослужбовець Кріс Андерсон.

Традиційні щорічні Куперсхільдські сирні перегони проходять в останній понеділок травня в рамках свята Весни на пагорбі Купера (Великобританія).

«Сирні перегони» залучають десятки учасників і тисячі глядачів. Захід є доволі видовищним, але водночас і несе загрозу отримання серйозних травм, так як схил дуже крутий, а швидкість головки сиру досягає 110 км / год.

Цього року переможцем став 30-річний військовослужбовець Кріс Андерсон.