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    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото

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    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото

    Смішні підписи і веселі фото зробили власника цих світлин популярним

    Тревор Лахі – австралієць з хорошим почуттям гумору, який займається ремонтом. Близько трьох років тому він вирішив створити профіль в Instagram, присвячений жахливим будівельним рішенням, які йому надсилали його клієнти і друзі.

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    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото
    «Шедеври будівельної думки», які викликають сміх та здивування. Добірка курйозних фото

    Тревор вирішив вести профіль так, немов ці «шедеври будівельної думки» його рук справа. Смішні підписи і веселі фото зробили чоловіка популярним – на нього підписалися вже майже 70 тисяч осіб.

    Теги: будівництво гумор
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