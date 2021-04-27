У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти «Північного потоку – 2»

Попри те, що роботи з будівництва «Північного потоку – 2» виконані на 95%, «США все ще мають час, щоб відреагувати й запровадити додаткові санкції»

Санкції проти «Північного потоку – 2» не є довільними, вони є обов'язковими, наголосила конгресвумен Марсі Каптур

Адміністрація Білого дому повинна негайно запровадити додаткові санкції проти російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2» – відповідно до вимог законів США, – щоб остаточно зупинити його будівництво.

Про це заявили у вівторок на онлайн-конференції, організованій Atlantis Council, співголови Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур і Браян Фітцпатрік, пише «Укрінформ».

«Ці санкції не є довільними, вони є обов'язковими. Я продовжую наполегливо закликати адміністрацію (президента Байдена – ред.) застосувати рішучі заходи та накласти санкції на трубопровід, щоб гарантувати, що він ніколи не буде завершений», – наголосила у заяві, зачитаній під час онлайн-конференції, конгресвумен Марсі Каптур.

Вона зауважила, що Український кокус у Конгресі США докладає зусиль для досягнення цієї мети, а також для того, щоб Європа була об’єднаною, процвітаючою, захищеною в енергетичній сфері та вільною від зовнішнього впливу.

Зі свого боку, конгресмен Фітцпатрік підкреслив: «Сполучені Штати повинні займати активну позицію, ми не можемо чекати, поки Росія знову перетворить на зброю свої енергетичні ресурси для переслідування цілей примушення».

Він розкритикував позицію Німеччини, що будівництво Nord Stream 2 нібито є проєктом, що має суто економічні цілі.

«Прокладення трубопроводу створює загрози для міжнародного порядку, економічних інтересів, національної безпеки та енергетичної стабільності (Європи – ред.)», – заявив американський конгресмен.

Й попри те, що роботи з будівництва «Північного потоку – 2» виконані на 95%, «Сполучені Штати все ще мають час, щоб відреагувати й запровадити додаткові санкції», – наголосив Фітцпатрік.