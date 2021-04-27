Корупція на «Великому будівництві» може призвести до падіння рейтингів президента, – політолог

«Слабкою ланкою» Зеленського, беззастережно, є проєкт «Велике будівництво», – Цибулько

Оприлюднений нещодавно аудит використання коштів «ковідного фонду» державного бюджету на 2020 рік може стати підставою для подальшого падіння рейтингів Президента Володимира Зеленського, оскільки фактично підтверджує інформацію про корупцію на «Великому будівництві». Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Володимир Цибулько.

«Коли Володимир Зеленський йшов в президенти, одним з головних міфів передвиборчої кампанії була тотальна толерантність до корупції. Сьогодні, через два роки після розгромної перемоги над Петром Порошенком у другому турі президентських виборів, можна сміливо сказати, що у Петра Олексійовича виріс гідний наступник. І якщо у п'ятого президента ахіллесовою п'ятою були закупівлі в оборонці і м'яко кажучи сумнівні зв'язки з Медведчуком і його бізнесом, то «слабкою ланкою» Зеленського, беззастережно, є проєкт «Велике будівництво», – написав експерт.

За його словами, навіть в Держаудитслужбі, яка традиційно працювала лише «прикриттям» для схем і показувала тільки «дрібні порушення», не змогли стриматися і публічно заявили: у «ковідному фонді» крали. «З розмахом, на сотні мільйонів гривень.

«Зараз експерти будують безліч припущень з приводу того, кому вигідно «валити» ключовий проєкт Зеленського, яких ще інформаційних атак можна очікувати, до чого тут Кличко і міністр фінансів Сергій Марченко, як в Держаудитслужбі опинилася людина Юри Єнакіївського Геннадій Пліс. Але важливо інше: ми бачимо, як поступово образ святого, некорумпованого Зеленського відходить у минуле. Схеми підступають все ближче, їх реалістичність і масштаб видно неозброєним поглядом навіть обивателю. і Президент не може стверджувати, що нічого не бачить, не знає, і взагалі все це відбувається без його відома. Корупція на «Великому будівництві», про яку багато пишуть ЗМІ і яка тепер підтверджена ревізорами – це тільки перші кроки до руйнування, розчарування і подальшого забуття колишнього улюбленця публіки», – підсумував політолог.

Джерело: Українські новини