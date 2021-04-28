Shell побудує перший морський трубопровід для зеленого водню

Потужності трубопроводу з транспортування – до 1 млн тонн водню щорічно

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell, німецький оператор трубопровідних мереж GASCADE, голландська газотранспортна компанія Gasunie і німецька енергетична компанія RWE підписали угоду, метою якої є будівництво підводного морського трубопроводу AquaDuctus (частина проекту AquaVentus) для транспортування зеленого водню, – повідомляють Elektrovesti. Німеччина Англія Нідерланди

Проект AquaDuctus покликаний зв'язати ділянку Північного моря між островом Гельголанд (який вже сьогодні є центром обслуговування оточуючих його офшорних вітрових електростанцій) і банкою Доггер (велика піщана мілина приблизно в 100 км від східного узбережжя Англії, перспективний район для вітрових ферм) з материкової Німеччиною. В даний час розробляється техніко-економічне обґрунтування проекту.

Коли заплановані генеруючи потужності будуть повністю побудовані, AquaDuctus, починаючи з 2035 року, зможе транспортувати до 1 млн тонн зеленого водню щорічно. І, таким чином, стане важливою віхою в реалізації німецької та європейської водневої стратегії і внесе істотний внесок в декарбонізацію країн Євросоюзу.

У порівнянні з транспортуванням електроенергії, виробленої на море, газопровід ефективніше в економічному плані. Згідно проведеним розрахункам, трубопровід на сьогоднішній день є більш економічним способом транспортування великої кількості енергії на відстань понад 400 км. AquaDuctus здатний замінити собою п'ять високовольтних ліній електропередач постійного струму, які необхідно буде побудувати замість нього.