Білявка, яку не лякають відверті фотосесії. Гарячі світлини дівчини футболіста Граціано Пелле



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У Китаї, де Граціано виступає за «Шаньдун Лунен», Вікторія користується просто шаленою популярністю

Вікторія Варга - дівчина 34-річного італійського футболіста Граціано Пелле, який наразі грає в китайському клубі «Шаньдун Лунен», народилася в угорському місті Дьєр. Приваблива зовнішність і високий зріст відразу визначили майбутню професію красуні - подіум і зйомки для наймодніших журналів.