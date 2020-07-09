Білявка, яку не лякають відверті фотосесії. Гарячі світлини дівчини футболіста Граціано Пелле
У Китаї, де Граціано виступає за «Шаньдун Лунен», Вікторія користується просто шаленою популярністю
Вікторія Варга - дівчина 34-річного італійського футболіста Граціано Пелле, який наразі грає в китайському клубі «Шаньдун Лунен», народилася в угорському місті Дьєр. Приваблива зовнішність і високий зріст відразу визначили майбутню професію красуні - подіум і зйомки для наймодніших журналів.
Молоді люди вже більше шести років є нерозлучними. Разом зі своїм коханим Граціано Вікторія навіть здійснила подорож з Голландії в Китай транзитом через Англію.
У Китаї, де Граціано виступає за «Шаньдун Лунен», Вікторія користується просто шаленою популярністю. Дівчина навіть завела собі акаунт в китайській соціальній мережі Weibo.