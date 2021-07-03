Скандал через підбори: Міноборони закупить експериментальну партію взуття для курсанток (фото)

На незручність взуття звернули увагу лише через чотири роки після затвердження парадних одностроїв

Закупівля відбудеться спеціально для учасників ювілейного параду

Після зустрічі з курсантками, що братимуть участь у параді до тридцятиріччя незалежності, міністр оборони Андрій Таран дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду. Як повідомляє Міноборони, урядовець мав зустріч із слухачками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, під час якої він «вислухав думки, зауваження і побажання курсанток» щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, що регламентовано наказом Міністерства ще від 2017-го року.

"Вже перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017-року. Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно», – йдеться в повідомленні.

Міністр висловив пропозицію щодо використання під час параду польової форми, елементом якої є «берці». Втім, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак зазначив, що всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. Що ж стосується бойових частин, то вони крокуватимуть у польовій формі. За його словами, керівництво вищого військово-навчального закладу проводило серед курсанток опитування, 99% учасниць якого виступили за парадну форму.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту учора на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах. «Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

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