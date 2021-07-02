Скандал на підборах. Збройні сили обіцяють розібратися з жіночими туфлями для параду

Міністерство оборони оприлюднило світлини з репетиції параду, де жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення

Міністерство оборони оприлюднило світлини з репетиції параду, де жінки-військові були у взутті на підборах, що викликало обурення

У Збройних силах відреагували на критику щодо взуття для жінок-військових

Напередодні Міноборони опублікувало фото з репетиції параду до Дня Незалежності, на яких військовослужбовиці крокували на підборах. Це викликало обурення серед громадськості та нардепів. У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

У пресслужбі Сухопутних військ у відповідь на запит «Радіо Свобода» повідомили, що наразі проводиться перевірка, а її результати будуть відомі вже 2 липня.

«Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили», – заявили у Сухопутних військах.

Там уточнили, що готують людей і техніку до проведення параду. «Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба Сухопутних військ порадила виданню звернутися за роз'ясненням щодо ситуації до Міноборони. Однак у відомстві зазначили, що рішення ухвалювала не одна людина, та додали, що всі запитання краще ставити Сухопутним військам.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту сьогодні на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

«Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

Депутатка Ірина Фріз також повідомила, що сьогодні була оголошена заява МФО «Рівні можливості» щодо неприпустимості знущання над жінками-військовослужбовцями, яких міністр оборони вирішив вдягнути у підбори під час параду.

«Ми вимагаємо негайно внести зміни до наказу, яким Міністр Таран затвердив кількістний склад учасників для участі в параді, їх форму одягу та взуття», – написала вона.

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