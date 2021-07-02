Курсантки на підборах: Міноборони не збирається прибирати туфлі з парадної форми

Після публікації фотографій з курсантками на підборах, Міноборони звинуватили в сексизмі

Міноборони зазначає, що туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми

У Міністерстві оборони відреагували на критику через туфлі у курсанток на марші до Дня Незалежності. Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Міноборони зазначає у Facebook, що туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми.

Відомство також опублікувало кілька фото з парадів в інших країнах, де жінки-військовослужбовиці теж марширують у взутті на підборах.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту сьогодні на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

«Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

Депутатка Ірина Фріз також повідомила, що сьогодні була оголошена заява МФО «Рівні можливості» щодо неприпустимості знущання над жінками-військовослужбовцями, яких міністр оборони вирішив вдягнути у підбори під час параду.

«Ми вимагаємо негайно внести зміни до наказу, яким Міністр Таран затвердив кількістний склад учасників для участі в параді, їх форму одягу та взуття», – написала вона.