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    Офіс Зеленського хоче «знести» конкурс на директора НАБУ – Шабунін

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    Антикорупціонер розкрив ймовірну схему зриву конкурсу на директора Бюро - Офіс Зеленського хоче «знести» конкурс на директора НАБУ – Шабунін
    Антикорупціонер розкрив ймовірну схему зриву конкурсу на директора Бюро
    фото: НАБУ

    Рішення про формування конкурсної комісії має бути прийнято найпізніше 14 лютого, але в порядку денному уряду його немає

    Офіс президента готує «знесення» конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, оскільки на Банковій – істерика від експертів, делегованих міжнародними партнерами України. Таку заяву зробив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

    Він наголошує, що у цьому конкурсі міжнародні експерти мають визначальний голос, саме тому Банкова готується знести весь конкурс. «Бо впливати на нього, як з САП, не зможе», – вважає антикорупціонер.

    «Якщо кортко, то Зеленський хоче прострочити рішення Кабінету міністрів України про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК», – додав Шабунін.

    Зазначимо, що у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду цього питання немає. Це значить, що для прийняття цього рішення залишається лише засідання в понеділок.

    «Чи знає про цей дедлайн влада? Точно знає – це пряма норма закону. Плюс ми окремо наголосили про це і Офісу Зеленського, і Кабміну. Плюс окремо про це їм нагадали міжнародні партнери. Тобто якщо рішення Кабміну не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ», – резюмував директор «ЦПК».

    Щодо САП, то нагадаємо, що 3 лютого Комісія втретє провалила призначення антикорупційного прокурора. Найбільше балів під час конкурсу, що відбувся у грудні, набрав детектив НАБУ Олександр Клименко.

    Раніше директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін назвав впливового політика, який зриває конкурс з вибору керівника Антикорупційної прокуратури. Таакож Шабунін заявляв, що Коломойський стоїть за блокуванням конкурсу на антикорупційного прокурора.

    У США назвали винних у зриві конкурсу на антикорупційного прокурора.

    Крім того, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), визнавши, що від цього залежить репутація президента Володимира Зеленського.

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    Теги: НАБУ корупція в Україні конкурс САП Володимир Зеленський Віталій Шабунін Офіс президента
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    Офіс Зеленського хоче «знести» конкурс на директора НАБУ – Шабунін