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    Конгресмени США вимагають ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»

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    Конгресмени США вимагають ввести нові санкції проти &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - Конгресмени США вимагають ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»
    Конгресмени США вимагають ввести нові санкції проти «Північного потоку – 2»

    Конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2»

    Старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол (від штату Техас) і чотири його колеги попросили держсекретаря Ентоні Блінкена роз'яснити, чому вашингтонська адміністрація не ввела санкції проти організацій, які займаються будівництвом газопроводу «Північний потік – 2».

    Про це йдеться у листі законодавців.

    Конгресмени в своєму посланні заявили, що стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2», які «відповідають вимогам» чинного законодавства.

    У листі, як стверджують в пресслужбі комітету, республіканці «просять пояснити, чому до цих пір не введені санкції» проти «численних організацій, які, за наявною інформацією, беруть участь в діяльності, що підпадає під санкції і пов'язаної з російським проектом газопроводу «Північний потік – 2».

    Зазначимо, Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2».

    Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

    Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

    Теги: США санкції Північний потік-2
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