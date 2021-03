У США почали готувати ще один імпічмент

У США почали підготовку до ще одного імпічменту. Республіканці в законодавчих зборах штату Нью-Йорк планують внести резолюцію про імпічмент губернатору штату Ендрю Куомо.

Так, політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри».

«Щоб керувати цим великим штатом на посаді губернатора, необхідні довіра і авторитет. На жаль, ми зараз відчуваємо, що він це втратив і нездатний керувати», – сказав лідер республіканців в нижній палаті законодавчих зборів Уїлл Барклі.

При цьому підкреслюється, що демократи, які мають більшість у законодавчому зібранні, кілька разів відхиляли пропозиції щодо імпічменту.

