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    У США почали готувати ще один імпічмент

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    Губернатора Нью-Йорка знову звинуватили в домаганнях - У США почали готувати ще один імпічмент
    Губернатора Нью-Йорка знову звинуватили в домаганнях
    Фото: АР

    Політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри»

    У США почали підготовку до ще одного імпічменту. Республіканці в законодавчих зборах штату Нью-Йорк планують внести резолюцію про імпічмент губернатору штату Ендрю Куомо.

    Так, політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри».

    «Щоб керувати цим великим штатом на посаді губернатора, необхідні довіра і авторитет. На жаль, ми зараз відчуваємо, що він це втратив і нездатний керувати», – сказав лідер республіканців в нижній палаті законодавчих зборів Уїлл Барклі.

    При цьому підкреслюється, що демократи, які мають більшість у законодавчому зібранні, кілька разів відхиляли пропозиції щодо імпічменту.

    До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

    Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.

    Інша колишня радниця Куомо заявила, що в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.

    Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.

    Теги: США Нью-Йорк політика імпічмент
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