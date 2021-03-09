У США почали готувати ще один імпічмент
Політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри»
Так, політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри».
«Щоб керувати цим великим штатом на посаді губернатора, необхідні довіра і авторитет. На жаль, ми зараз відчуваємо, що він це втратив і нездатний керувати», – сказав лідер республіканців в нижній палаті законодавчих зборів Уїлл Барклі.
При цьому підкреслюється, що демократи, які мають більшість у законодавчому зібранні, кілька разів відхиляли пропозиції щодо імпічменту.
Today, I joined members of the @NYS_AM to announce plans to circulate an Impeachment Resolution.— Will Barclay (@WillABarclay) March 8, 2021
When you lose trust and credibility, you lose the ability to lead.
Gov. Cuomo can no longer effectively govern New York.https://t.co/SSBIKOPJcj pic.twitter.com/Bz1UaPILK7
До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».
Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.
Інша колишня радниця Куомо заявила, що в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.
Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.