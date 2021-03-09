У США почали готувати ще один імпічмент

Політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри»

У США почали підготовку до ще одного імпічменту. Республіканці в законодавчих зборах штату Нью-Йорк планують внести резолюцію про імпічмент губернатору штату Ендрю Куомо.

Так, політика звинувачують у неналежній поведінці і сексуальних домаганнях, а також у «втраті довіри».

«Щоб керувати цим великим штатом на посаді губернатора, необхідні довіра і авторитет. На жаль, ми зараз відчуваємо, що він це втратив і нездатний керувати», – сказав лідер республіканців в нижній палаті законодавчих зборів Уїлл Барклі.

При цьому підкреслюється, що демократи, які мають більшість у законодавчому зібранні, кілька разів відхиляли пропозиції щодо імпічменту.

Today, I joined members of the @NYS_AM to announce plans to circulate an Impeachment Resolution.



When you lose trust and credibility, you lose the ability to lead.



Gov. Cuomo can no longer effectively govern New York.https://t.co/SSBIKOPJcj pic.twitter.com/Bz1UaPILK7 — Will Barclay (@WillABarclay) March 8, 2021

До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.

Інша колишня радниця Куомо заявила, що в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.

Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.