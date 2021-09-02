  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Мокріді
рус
    Думки вголос

    «Тут був Сірожа з Банкової». Як одне легковажне фото може змінити все

    &laquo;Пригоди&raquo; Сергія Никифорова у США - «Тут був Сірожа з Банкової». Як одне легковажне фото може змінити все
    «Пригоди» Сергія Никифорова у США

    В Офісі президента великі проблеми з підбором кадрів

    На фото другий прессекретар президента України – Сергій Никифоров, який жартує і «тримає» Меморіал Вашингтону. Головне питання: який меседж- анонс хотів донести про зустріч президента України і президента США цей веселий чоловік.

    1. Прессекретар президента не розуміє, що він член офіційної делегації, яка представляє Україну, а не просто «Сирожа» в США.

    2. Після цього фото Сергію ні в якому разі не можна коментувати зустрічі на найвищому рівні, бо сприйняття буде відповідне ( дивись фото). Обличчя вже не те. Як людина, яка повинна виробляти тези- реакції для президента в будь-яких ситуаціях, сам стає інформаційною загрозою?

    3. В ОПУ великі проблеми з підбором кадрів і інформаційним напрямком. Ми живемо в інформаційно-віртуальному світі, тому такі кадрові помилки неприпустимі.

    4. Сергій має знати, що якщо б на його місці ( див фото) був би громадянин США, він міг би загриміти за ґрати через наругу над державними символами.

    5. Просто соромно. В Білому домі це точно помітять.

    P.S. Я – людина з почуттям гумору. Але все повинно бути доречним. Дякую, що не надряпав десь «тут був Сергій». Хоча… хто вже зна…

    Джерело: блог Тетяни Мокріді

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Сергій Никифоров Офіс президента прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Тут був Сірожа з Банкової». Як одне легковажне фото може змінити все