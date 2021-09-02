«Тут був Сірожа з Банкової». Як одне легковажне фото може змінити все

В Офісі президента великі проблеми з підбором кадрів

На фото другий прессекретар президента України – Сергій Никифоров, який жартує і «тримає» Меморіал Вашингтону. Головне питання: який меседж- анонс хотів донести про зустріч президента України і президента США цей веселий чоловік.

1. Прессекретар президента не розуміє, що він член офіційної делегації, яка представляє Україну, а не просто «Сирожа» в США.

2. Після цього фото Сергію ні в якому разі не можна коментувати зустрічі на найвищому рівні, бо сприйняття буде відповідне ( дивись фото). Обличчя вже не те. Як людина, яка повинна виробляти тези- реакції для президента в будь-яких ситуаціях, сам стає інформаційною загрозою?

3. В ОПУ великі проблеми з підбором кадрів і інформаційним напрямком. Ми живемо в інформаційно-віртуальному світі, тому такі кадрові помилки неприпустимі.

4. Сергій має знати, що якщо б на його місці ( див фото) був би громадянин США, він міг би загриміти за ґрати через наругу над державними символами.

5. Просто соромно. В Білому домі це точно помітять.

P.S. Я – людина з почуттям гумору. Але все повинно бути доречним. Дякую, що не надряпав десь «тут був Сергій». Хоча… хто вже зна…

Джерело: блог Тетяни Мокріді

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