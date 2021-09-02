«Тут був Сірожа з Банкової». Як одне легковажне фото може змінити все
В Офісі президента великі проблеми з підбором кадрів
На фото другий прессекретар президента України – Сергій Никифоров, який жартує і «тримає» Меморіал Вашингтону. Головне питання: який меседж- анонс хотів донести про зустріч президента України і президента США цей веселий чоловік.
1. Прессекретар президента не розуміє, що він член офіційної делегації, яка представляє Україну, а не просто «Сирожа» в США.
2. Після цього фото Сергію ні в якому разі не можна коментувати зустрічі на найвищому рівні, бо сприйняття буде відповідне ( дивись фото). Обличчя вже не те. Як людина, яка повинна виробляти тези- реакції для президента в будь-яких ситуаціях, сам стає інформаційною загрозою?
3. В ОПУ великі проблеми з підбором кадрів і інформаційним напрямком. Ми живемо в інформаційно-віртуальному світі, тому такі кадрові помилки неприпустимі.
4. Сергій має знати, що якщо б на його місці ( див фото) був би громадянин США, він міг би загриміти за ґрати через наругу над державними символами.
5. Просто соромно. В Білому домі це точно помітять.
P.S. Я – людина з почуттям гумору. Але все повинно бути доречним. Дякую, що не надряпав десь «тут був Сергій». Хоча… хто вже зна…
Джерело: блог Тетяни Мокріді