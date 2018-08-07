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    Фото

    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)

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    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)

    Новий спосіб подивитися на навколишній світ.

    Для свого проекту «Листівки з Google Earth» художник Клемент Валла (Clement Valla) вже 8 років збирає зображення мостів, шосе, міст і гірських хребтів, спотворених картографічним сервісом.

    На думку Валли, «Листівки ...» - це не стільки задокументовані помилки програми, скільки новий спосіб подивитися на навколишній світ.

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    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)
    Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)

    По суті, Google Earth - це сховище даних, яке постійно і нескінченно оновлюється алгоритмами, комп'ютерами та автоматичними камерами і лише замасковане під єдину, безшовну фотографію.

    Google міст
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