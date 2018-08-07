Спотворена реальність на листівках з Google Earth надихнула художника на яскравий проект (фото)



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Новий спосіб подивитися на навколишній світ.

Для свого проекту «Листівки з Google Earth» художник Клемент Валла (Clement Valla) вже 8 років збирає зображення мостів, шосе, міст і гірських хребтів, спотворених картографічним сервісом.

На думку Валли, «Листівки ...» - це не стільки задокументовані помилки програми, скільки новий спосіб подивитися на навколишній світ.

По суті, Google Earth - це сховище даних, яке постійно і нескінченно оновлюється алгоритмами, комп'ютерами та автоматичними камерами і лише замасковане під єдину, безшовну фотографію.