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    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх

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    Цікаво, про що думали автори цього креативного рішення? - Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Цікаво, про що думали автори цього креативного рішення?
    фото: instagram.com/greaseball1987

    Смішні підписи і веселі будівельні фото зробили австралійця Лахі доволі популярним у мережі

    Тревор Лахі – австралієць з хорошим почуттям гумору, який займається ремонтом.

    Кілька років тому він вирішив створити профіль в Instagram, присвячений жахливим будівельним рішенням, які йому надсилали його клієнти і друзі.

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    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
    фото: instagram.com/greaseball1987

    Тревор вирішив вести профіль так, немов ці «шедеври будівельної думки» його рук справа.

    Смішні підписи і веселі фото зробили чоловіка популярним – на нього підписалися вже майже 70 тисяч осіб.

    Теги: будівництво гумор
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    Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх