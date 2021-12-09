Справжні «шедеври будівельної думки»: курйозні фото, які викликають здивування та сміх
Цікаво, про що думали автори цього креативного рішення?
фото: instagram.com/greaseball1987
Смішні підписи і веселі будівельні фото зробили австралійця Лахі доволі популярним у мережі
Тревор Лахі – австралієць з хорошим почуттям гумору, який займається ремонтом.
Кілька років тому він вирішив створити профіль в Instagram, присвячений жахливим будівельним рішенням, які йому надсилали його клієнти і друзі.
фото: instagram.com/greaseball1987
Тревор вирішив вести профіль так, немов ці «шедеври будівельної думки» його рук справа.
Смішні підписи і веселі фото зробили чоловіка популярним – на нього підписалися вже майже 70 тисяч осіб.