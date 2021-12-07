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    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку

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    На ринку згоріли вісім торговельних павільйонів - Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку
    На ринку згоріли вісім торговельних павільйонів
    фото: ДСНС

    Є чутки, що забудовники хочуть звести житловий комплекс на місці ринку

    Пожежа на ринку «Оболонь», сталася ввечері 5 грудня, могла бути наслідком умисного підпалу. Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва.

    «Пожежу швидко ліквідували, але залишилось багато питань, звідки тому вогню було взятися... Вчора я спілкувалась з місцевими жителями. Багато хто вважає, що пожежа виникла невипадково», – зазначила вона.

    Крім того, ЗМІ пов’язують пожежу з чутками про плани збудувати на місці ринку житлові будинки.

    У зв’язку з цим Ар’єва направила депутатське звернення до Київської міської прокуратури. Вона хоче з’ясувати, чи відкрито кримінальне провадження за фактом пожежі.

    Нагадаємо, 5 грудня внаслідок пожежі на ринку «Оболонь», розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів.

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    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку
    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку
    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку
    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку

    Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ Київрада будівництво ринок
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    Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку