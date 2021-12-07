Був підпал? Депутатка звернулась до прокуратури через пожежу на столичному ринку

На ринку згоріли вісім торговельних павільйонів

Є чутки, що забудовники хочуть звести житловий комплекс на місці ринку

Пожежа на ринку «Оболонь», сталася ввечері 5 грудня, могла бути наслідком умисного підпалу. Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва.

«Пожежу швидко ліквідували, але залишилось багато питань, звідки тому вогню було взятися... Вчора я спілкувалась з місцевими жителями. Багато хто вважає, що пожежа виникла невипадково», – зазначила вона.

Крім того, ЗМІ пов’язують пожежу з чутками про плани збудувати на місці ринку житлові будинки.

У зв’язку з цим Ар’єва направила депутатське звернення до Київської міської прокуратури. Вона хоче з’ясувати, чи відкрито кримінальне провадження за фактом пожежі.

Нагадаємо, 5 грудня внаслідок пожежі на ринку «Оболонь», розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.