В Іспанії почнуть виробляти екологічно чисту сталь за допомогою водню

За два роки існування компанія H2 Green Steel ініціювала будівництво двох заводів із виробництва водню

В інноваційний проект буде інвестовано 2,3 млрд євро

Іспанський енергетичний гігант Iberdrola та шведська компанія H2 Green Steel підписали угоду про будівництво в Іспанії заводу із виробництва зеленого водню з потужністю електролізу 1000 МВт. Очікуваний обсяг інвестицій у проект – 2,3 млрд євро, – повідомляють Elektrovesti.

Інноваційне підприємство забезпечуватиме паливом процес прямого відновлення заліза, що дозволить компанії H2 Green Steel виробляти близько 2 млн тонн зеленої сталі на рік з 95% скороченням викидів вуглекислого газу.

Компанія H2 Green Steel була заснована у 2020 році з метою будівництва на півночі Швеції великомасштабного підприємства з виробництва сталі без використання викопного палива. Серед акціонерів компанії – Mercedes-Benz та BMW, які зацікавлені у використанні у своєму виробництві екологічно чистої сталі.

Наразі розглядається кілька можливих локації для будівництва нового підприємства, виробництво планується розпочати у 2025-2026 роках. Усі майданчики, які розглядають H2 Green Steel та Iberdrola, матимуть доступ до відновлюваних джерел енергії та транспортної інфраструктури.

«Велике виробництво зеленого водню матиме важливе значення для переходу важкої промисловості до більш екологічних методів роботи», – сказав генеральний директор H2 Green Steel Хенрік Хенрікссон.

«Зелений водень стане ключовою технологією декарбонізації процесів важкої промисловості. Маючи доступ до дешевих відновлюваних джерел енергії та висококваліфікованої робочої сили, Піренейський півострів може відіграти ключову роль у досягненні Європою глобального лідерства у водневих технологіях», – сказав у свою чергу директор Iberdrola Айтор Мосо.