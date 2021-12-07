Скандальний забудовник почав вивозити техніку з Микільської Слобідки (відео)

Держінспекція архітектури та містобудування винесла приписи про зупинення будівельних робіт на Микільсько-Слобідській, 7-9

Забудовник, що планував звести житловий комплекс на Микільсько-Слобідській, 7-9 у Києві, збирається вивозити техніку з будівельного майданчика. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Комітет протидії незаконним забудовам».

Зазначається, що після приписів Держінспекції архітектури та містобудування компанія почала збирати будівельну техніку, матеріали, арматуру.

При цьому не обійшлося і без інцидентів, повідомили у групі. Якоїсь миті з'явилися невідомі «активісти», які намагалися завадити виїзду будівельної техніки: нібито вона має залишитися та продовжувати роботи на ділянці.

У забудовника цю інформацію не прокоментували, пише видання «Нерухомі».

Держінспекція архітектури та містобудування наприкінці листопада завершила позапланову перевірку будівництва житлового комплексу на Микільсько-Слобідській, 7-9, за результатами якої було складено акт та протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також винесено приписи, у тому числі про призупинення підготовчих та будівельних робіт.

Інспектор зазначив, що густота населення житлового комплексу втричі перевищує допустимі норми, не дотримана кількість паркувальних місць та інші нюанси.

Нагадаємо, що проти будівництва ЖК на Микільській Слобідці активно виступають місцеві жителі. Нерідко відбуваються сутички із представниками забудовника.

25 жовтня на Микільській Слобідці в Києві поліція відтіснила працівників муніципальної охорони та представників громади, аби створити коридор для проїзду будівельної техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва поліції Києва щодо дій правоохоронців. Кличко підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника по відношенню до громади столиці, притягнути до відповідальності винних в провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян, а також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

Увечері 25 жовтня на Микільській Слобідці в Києві на місці незаконного будівництва активісти намагалися проломити загорожу.

Раніше Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею 5,3 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка». Йдеться про територію вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проспекту Броварського до вулиці 2-ої Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9. Це рішення мало забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприяти зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.

Київська міська рада планує викупити земельну ділянку на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 для облаштування парку у Дніпровському районі.