Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)
Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців
В Україні з 1 липня підвищили пенсійні виплати, а також почав діяти закон про скасування мораторію на продаж землі.
У мережі одразу відреагували на зміни яскравими фотожабами.
Нагадаємо, з 1 липня підвищення отримають понад п’ять мільйонів осіб з 11 млн пенсіонерів.
Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:
- мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
- надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.
Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.
Зазначимо, 29 червня нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати.
До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.
Також з 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.
З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.