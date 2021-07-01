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    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)

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    З 1 липня мінімальна пенсія збільшилася на 85 гривень, а максимальна - на 850 гривень - Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)
    З 1 липня мінімальна пенсія збільшилася на 85 гривень, а максимальна - на 850 гривень
    Фото: з відкритих джерел

    Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців

    В Україні з 1 липня підвищили пенсійні виплати, а також почав діяти закон про скасування мораторію на продаж землі.

    У мережі одразу відреагували на зміни яскравими фотожабами.

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    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)
    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)
    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)
    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)

    Нагадаємо, з 1 липня підвищення отримають понад п’ять мільйонів осіб з 11 млн пенсіонерів.

    Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:

    • мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
    • надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

    Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

    Зазначимо, 29 червня нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати.

    До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

    Також з 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.

    З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

    Теги: бюджет закон пенсія вік стаж
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    Підвищення пенсій та відкриття ринку землі. У мережі відреагували фотожабами (фото)