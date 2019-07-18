Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки



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У найбільш постраждалих регіонах ситуація ускладнюється перебоями з постачанням продовольства

Понад 200 людей стали жертвами повені у Південній Азії. До підтоплень призвели мусонні дощі, які зазвичай вирують у регіоні цієї пори.

Під ударом опинилися Індія, Пакистан, Непал, Бангладеш та частина Китаю. У найбільш постраждалих регіонах ситуація ускладнюється перебоями з постачанням продовольства. Свої домівки змушені були покинути мільйони людей.

Джерело: Подробности