  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки

    • Розсилка
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки

    У найбільш постраждалих регіонах ситуація ускладнюється перебоями з постачанням продовольства

    Понад 200 людей стали жертвами повені у Південній Азії. До підтоплень призвели мусонні дощі, які зазвичай вирують у регіоні цієї пори.

    Читайте також

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки
    Страшні повені в Південній Азії змусили мільйони осіб залишити свої будинки

    Під ударом опинилися Індія, Пакистан, Непал, Бангладеш та частина Китаю. У найбільш постраждалих регіонах ситуація ускладнюється перебоями з постачанням продовольства. Свої домівки змушені були покинути мільйони людей.

    Джерело: Подробности

    Читайте також
    стихійні лиха Індія Пакистан Непал Бангладеш Азія повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ