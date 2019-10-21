Під Києвом не поділили дорогу бетонозмішувач і кросовер (фото)



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В результаті ДТП бетонозмішувач перекинувся Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували постраждалого водія бетонозмішувача

У понеділок, 21 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода в с. Віта-Поштова поблизу сільської ради. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 12:54.

До місця події було направлено черговий караул 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що зіштовхнулись бетонозмішувач та кросовер SsangYong, в результаті чого деталями і уламками кабіни бетонозмішувача було заблоковано ноги водія.

Рятувальники деблокували постраждалого за допомогою гідравлічного інструменту, після чого надали першу медичну допомогу та направили до Боярської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, 20 жовтня між селами Лизогубова Слобода та Сотниківка Згурівського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ та «Мерседес». В результаті аварії водій автомобіля ВАЗ був зажатий конструкціями автівки.