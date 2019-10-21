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    Під Києвом не поділили дорогу бетонозмішувач і кросовер (фото)

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    В результаті ДТП бетонозмішувач перекинувся - Під Києвом не поділили дорогу бетонозмішувач і кросовер (фото)
    В результаті ДТП бетонозмішувач перекинувся
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували постраждалого водія бетонозмішувача

    У понеділок, 21 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода в с. Віта-Поштова поблизу сільської ради. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 12:54.

    До місця події було направлено черговий караул 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Прибувши, рятувальники встановили, що зіштовхнулись бетонозмішувач та кросовер SsangYong, в результаті чого деталями і уламками кабіни бетонозмішувача було заблоковано ноги водія.

    Рятувальники деблокували постраждалого за допомогою гідравлічного інструменту, після чого надали першу медичну допомогу та направили до Боярської центральної районної лікарні.

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    Під Києвом не поділили дорогу бетонозмішувач і кросовер (фото)
    Під Києвом не поділили дорогу бетонозмішувач і кросовер (фото)

    Нагадаємо, 20 жовтня між селами Лизогубова Слобода та Сотниківка Згурівського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ та «Мерседес». В результаті аварії водій автомобіля ВАЗ був зажатий конструкціями автівки.

    ДТП ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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