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    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках

    Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селах
    Фотограф Хіродзі Кубота обїздив майже всю Азію, фотографуючи її з найбільш незвичних ракурсів На окрему увагу заслуговує його фотоархів, присвячений Північній Кореї. Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селах. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Мені подобаються красиві
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    Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селах

    Фотограф Хіродзі Кубота обїздив майже всю Азію, фотографуючи її з найбільш незвичних ракурсів

    На окрему увагу заслуговує його фотоархів, присвячений Північній Кореї.

    Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селах.

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    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
    Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках

    «Мені подобаються красиві речі, і я хочу робити фотографії, які піднімають людям настрій. В роботі з фотографіями я бачу щось красиве і приватне», - говорить фотожурналіст Хіродзі Кубота.

    Джерело: cameralabs.org

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