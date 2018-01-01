Тоталітаризм через об'єктив фотокамери: життя в КНДР в 1979-1987 роках
- Сьогодні, 12:04
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Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селахФотограф Хіродзі Кубота обїздив майже всю Азію, фотографуючи її з найбільш незвичних ракурсів
На окрему увагу заслуговує його фотоархів, присвячений Північній Кореї.
Фотожурналіст об'їздив країну з 1979 по 1987 рік, зафіксувавши будні і свята північнокорейців в містах та селах.
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«Мені подобаються красиві речі, і я хочу робити фотографії, які піднімають людям настрій. В роботі з фотографіями я бачу щось красиве і приватне», - говорить фотожурналіст Хіродзі Кубота.
Джерело: cameralabs.org